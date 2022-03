Opnieuw overstromingsgevaar en evacuaties aan oostkust Australië

Opnieuw heeft de Australische oostkust met hevige regenbuien te maken die het risico op overstromingen met zich mee brengen. Begin maart had hetzelfde gebied te maken met noodweer waarbij tenminste 21 mensen omkwamen en honderden huizen en boerderijen wegspoelden.

Op sommige plekken in het noorden van de deelstaat New South Wales en het zuiden van de deelstaat Queensland kan de komende 24 uur zo’n 300 millimeter aan neerslag vallen. Omdat de grond al verzadigd is van het eerdere noodweer, zou dat tot snelle overstromingen kunnen leiden.

In de stad Lismore, een van de plekken die begin maart hard werd getroffen, moeten mensen in laaggelegen gebieden opnieuw evacueren.