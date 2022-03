Will Smith biedt Chris Rock excuses aan voor incident bij Oscars

De Amerikaanse acteur Will Smith heeft op Instagram zijn excuses aangeboden aan Chris Rock. Smith stormde zondagavond (lokale tijd) tijdens de uitreiking van de Oscars het podium op nadat Chris Rock een grap maakte over Smiths echtgenote Jada Pinkett-Smith en gaf hem een klap in het gezicht.

"Ik ging over de schreef en ik zat verkeerd", schreef Smith. "Grappen over mijzelf horen bij het werk. Maar een grap over Jada's medische aandoening kon ik niet verdragen en ik reageerde emotioneel. Ik schaam me en mijn acties zijn niet representatief voor de man die ik wil zijn", aldus de acteur. De medische aandoening waar Smith aan refereert is alopecia areata, waarbij het haar uitvalt. Pinkett-Smith maakte in 2018 bekend aan de aandoening te lijden en scheert inmiddels haar hele hoofd.

Maandag maakte de organisatie van de Oscars bekend een officieel onderzoek in te stellen naar het incident tussen Rock en Smith. Eerder liet de organisatie het bij een korte verklaring, maar ze gaat nu toch kijken of de klap die Smith gaf consequenties krijgt.

"De Academy veroordeelt de acties van meneer Smith tijdens de show van gisteravond", zegt een woordvoerder tegen Variety. "We onderzoeken het incident en kijken of er verdere acties of consequenties volgen."

Volgens Variety lijkt het erop dat Smith een sanctie kan krijgen. Het is volgens het Amerikaanse entertainmentmagazine onwaarschijnlijk dat hij zijn Oscar, die hij won voor zijn rol in King Richard, verliest. The Hollywood Reporter meldt dat er "spoedberaad" is geweest bij de Academy.

De organisatie meldde eerder alleen dat ze "geen enkele vorm van geweld" toestaat.