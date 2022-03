Oekraïne: zeker 5000 doden in Marioepol

Volgens Oekraïense overheidsvertegenwoordigers zijn er in Marioepol de afgelopen weken zeker 5000 mensen gedood. Het zouden er zelfs wel 10.000 kunnen zijn, maar er zijn in ieder geval 5000 mensen begraven. ‘De begrafenissen zijn tien dagen geleden gestopt vanwege aanhoudende beschietingen’, zei presidentieel adviseur Tetiana Lomakina tegen persbureau AFP.

Marioepol is een van de steden die het zwaarst zijn getroffen tijdens de oorlog die ruim een maand geleden begon. De zuidelijke havenstad wordt al weken omsingeld door Russische troepen en heeft geen watertoevoer, elektriciteit en verwarming. Ook is er een tekort aan voedsel en medicijnen. In de afgelopen weken zijn duizenden inwoners via humanitaire corridors naar veiligere delen van Oekraïne vertrokken. Voor de oorlog had de stad meer dan 430.000 inwoners.