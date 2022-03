Kremlin: alleen kernwapens bij ‘existentiële dreiging’

Een woordvoerder van het Kremlin heeft in een interview met het Amerikaanse televisienetwerk PBS gezegd dat Rusland alleen kernwapens zal inzetten als het bestaan van zijn land bedreigd wordt, en niet als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

‘Enig resultaat van de operatie (in Oekraïne, red.) is natuurlijk geen reden voor het gebruik van een kernwapen’, zegt Dmitri Peskov tegen PBS. ‘We hebben een veiligheidsconcept dat duidelijk beschrijft dat we alleen kernwapens inzetten als het voortbestaan van onze staat, ons land, bedreigd wordt’, aldus Peskov.