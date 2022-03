Volt-bestuur beëindigt lidmaatschap Kamerlid Gündogan

Het bestuur van de partij Volt heeft in een vergadering officieel besloten het lidmaatschap van Kamerlid Nilüfer Gündoğan te beëindigen. Dat meldt het bestuur in een mail aan de leden. Met het royement lijkt definitief een breuk te komen tussen de politica en de jonge partij, die de afgelopen weken in een hoogoplopend conflict verwikkeld waren.

"Nilüfer is eerder vanavond over dit besluit geïnformeerd", schrijft het Volt-bestuur. "Nilüfer kan nog tegen het besluit in bezwaar gaan bij de Commissie van Geschil en Beroep." In de tijd dat Gündoğan in bezwaar kan gaan is ze geschorst als lid, legt de partij uit.

"Wij kunnen ons voorstellen dat dit veel bij jullie losmaakt", schrijft het bestuur aan de Volt-leden. "Ook voor ons was het geen makkelijk besluit. Wij vinden het heel erg dat het zo ver heeft moeten komen. Maar Volt heeft haar waarden, en die waarden moeten we aanhouden."

Steen des aanstoots van het conflict zijn de meldingen van grensoverschrijdend gedrag van Gündoğan.

Volgens dertien melders had het Kamerlid zich onder meer schuldig gemaakt aan handtastelijkheden, intimidatie en het maken van seksuele avances. Hiervoor werd zij eerst geschorst als fractielid, en daarna uit de fractie gezet. Gündoğan deed vervolgens aangifte wegens smaad en laster tegen de melders en ging in hoger beroep tegen haar schorsing. De rechter gaf haar gelijk en gaf de partij een flinke tik op de vingers: de fractie moest haar terugnemen en het Kamerlid een schadevergoeding betalen.

Partijleider Laurens Dassen en Gündoğan zouden in eerste instantie om tafel gaan met een bemiddelaar. Maar toen bleek dat Gündoğan haar aangiften tegen de melders weigerde in te trekken, zoals de partijtop had geëist, maar juist zou uitbreiden. Daarop besloten het bestuur en partijleider Dassen het bekende en veelbesproken Kamerlid Gündoğan alsnog uit de fractie te zetten en te royeren.