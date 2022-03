Belgische PostNL-depots blijven dicht, bedrijf opent nooddepot

Twee depots van PostNL in Vlaanderen die na een inval door de autoriteiten verzegeld werden, blijven gesloten. Het postbedrijf heeft een nooddepot geopend om de activiteiten in België toch voort te kunnen zetten. Het is onduidelijk hoeveel pakketten er in de twee verzegelde depots liggen en wanneer PostNL daar weer bij kan.

De Belgische autoriteiten vielen maandagochtend binnen bij pakketdepots in Wommelgem, Willebroek en Turnhout. Daarbij werden acht mensen opgepakt. Een negende persoon werd later aangehouden. Alleen het depot in Turnhout werd later weer vrijgegeven. PostNL liet al weten ‘zeer verbaasd en verontwaardigd over de gang van zaken’ te zijn.

PostNL ligt al langer onder vuur van de Belgische autoriteiten vanwege onder meer misstanden rond zwartwerk en deeltijdwerk. In november werd het depot in Wommelgem ook al enkele dagen verzegeld.

PostNL België is onderdeel van PostNL. Het concern heeft momenteel negen pakkettendepots in België en één sorteercentrum.