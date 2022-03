Sky: Britten leggen nog een veerboot van P&O aan de ketting

De Britse autoriteiten hebben opnieuw een veerboot van P&O Ferries aan de ketting gelegd, meldt de Britse nieuwszender Sky News. Het gaat om de Pride of Kent, een veerboot die normaal gesproken tussen Dover en Calais vaart. Dat gebeurde na controles of het schip wel veilig kon gaan varen met een nieuwe crew. De precieze redenen waarom het schip aan de ketting wordt gelegd kon de Britse kustwacht nog niet direct geven.

P&O ontsloeg eerder deze maand 800 man zeevarend personeel. Die werden vervangen door goedkoper personeel uit Oost-Europa en Azië. Voor de Britse autoriteiten was dat de reden om alle onder de Engelse vlag varende schepen van P&O Ferries aan een veiligheidscontrole te onderwerpen. Eind vorige week werd ook al een veerboot in Noord-Ierland aan de kade gehouden. P&O vaart ook tussen Rotterdam en Hull.

Het massaontslag bij P&O leidde tot veel weerstand in de Britse politiek. P&O-topman Peter Hebblethwaite erkende later bij de sanering regels te hebben geschonden door vakbonden niet in te lichten over het ontslag. Maar gesprekken met de bonden zouden volgens hem alleen maar een schijnvertoning zijn geweest, omdat het ontslag de enige mogelijkheid was om een faillissement te voorkomen. Afgelopen jaar zou P&O 100 miljoen pond verlies hebben geleden.