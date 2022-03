Biden plant in begroting hogere belastingen rijken en bedrijven

De Amerikaanse president Joe Biden gaat in zijn begrotingsplannen uit van een forse belastingverhoging voor rijke Amerikanen en bedrijven. Dat moet 2,5 biljoen dollar opleveren, wat 2500 miljard is. Omgerekend gaat het om zo’n 2,3 biljoen euro. De totale begroting bedraagt 5,8 biljoen dollar en ondanks de belastingverhogingen is er een begrotingstekort van 4,7 procent. Daardoor blijft de staatsschuld toenemen.