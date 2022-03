Meer kijkers voor Oscars dan vorig jaar

De uitreiking van de Oscars is een stuk beter bekeken dan vorig jaar. Naar de liveshow die werd uitgezonden door de Amerikaanse omroep ABC keken ongeveer 15,4 miljoen mensen, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. In 2021 waren dat er bijna 9,9 miljoen, een forse daling ten opzichte van het jaar daarvoor, toen het er nog zo'n 23,6 miljoen waren.

Het aantal tv-kijkers voor awardshows is de afgelopen jaren gedaald. Om de kijkcijfers wat op te krikken besloot de organisatie van de Academy Awards daarom de acht 'minder belangrijke' Oscars, zoals voor korte film, montage, camerawerk en muziek, niet meer tijdens de live-uitzending uit te reiken. Dit leidde tot veel woede onder de vakmensen in de categorieën die zijn geschrapt voor de uitzending.

De film CODA was zondag de grote verrassing. De coming-of-agefilm over een tienermeisje dat wel kan horen in een gezin dat verder uit dove mensen bestaat, won de prijzen voor beste film, beste scenario en beste mannelijke bijrol.

Klap van Will Smith

De meeste prijzen gingen naar de sf-film Dune, die zes beeldjes won. Het ging echter om allemaal technische categorieën. Dune kreeg de beeldjes voor beste muziek, geluid, montage, camerawerk, speciale effecten en production design.

De show werd echter vooral spraakmakend door klap die presentator Chris Rock kreeg van acteur Will Smith. Die was niet gediend van Rocks grap over de vrouw van Smith.