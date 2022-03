EU-landen eens over coördinatie opvang Oekraïense vluchtelingen

De EU-landen zijn het eens geworden over een reeks maatregelen die de stroom vluchtelingen uit Oekraïne in goede banen moet leiden en hen moet beschermen tegen mensenhandel. Het tienpuntenplan voorziet onder meer in het koppelen van gegevens die de lidstaten nu nog nationaal opslaan over geregistreerde vluchtelingen. Ook willen de lidstaten de vervoersmogelijkheden per bus en trein voor vluchtelingen coördineren.