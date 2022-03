Bijna elke opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen in de regio Haaglanden zit vol. De regio vangt ongeveer 1700 mensen op en zit aan zijn limiet. Af en toe is er misschien nog een plekje vrij, maar voor de meeste mensen moet een plekje ergens anders in het land worden gezocht, laat een woordvoerster van de Veiligheidsregio Haaglanden weten.