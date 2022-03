KRO-NCRV zoekt Oekraïense vluchtelingen voor Passion-processie

‘We zoeken naast jongeren ook Oekraïense vluchtelingen om het kruis te dragen’, zegt een woordvoerder. Deze worden gezocht in de omgeving van Doetinchem, waar het evenement dit jaar plaatsheeft. ‘De reden daarvoor is dat we in de processie ook aandacht willen besteden aan de situatie in Oekraïne en The Passion zoals elk jaar weer naar het hier en nu trekken met actuele onderwerpen, waaronder de situatie in Oekraïne.’

Oorspronkelijk was het de bedoeling om alleen jongeren die het de afgelopen twee jaar moeilijk hebben gehad met de coronacrisis het kruis te laten dragen. Het thema van The Passion is dit jaar ‘Alles komt goed’. ‘Die boodschap van hoop heeft natuurlijk ook raakvlak met Oekraïne. Wij vinden het belangrijk om daar aandacht aan te besteden’, aldus KRO-NCRV. De oorlog in Oekraïne komt ook terug in de uitzending.

The Passion wordt ieder jaar op Witte Donderdag in een andere stad opgevoerd. Dit jaar is Doetinchem aan de beurt. De cast bestaat onder meer uit Soy Kroon, Noortje Herlaar en Dennis Weening.