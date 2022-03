Krant: Rus Abramovitsj en delegatie Oekraïne wellicht vergiftigd

De steenrijke Russische zakenman Roman Abramovitsj en Oekraïense vredesonderhandelaars zijn mogelijk vergiftigd rond vredesoverleg in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal geven de betrokkenen de schuld aan haviken van het Russische regime in Moskou, die de onderhandelingen zouden willen saboteren.