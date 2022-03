Leger des Heils traint begeleiders gastgezinnen Oekraïners

Het Leger des Heils gaat komende tijd vrijwilligers trainen die gastgezinnen zullen begeleiden bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om de gastgezinnen die opvang aanbieden via de organisatie Takecarebnb. Het Leger des Heils denkt deze week de eerste trainingen te gaan geven.

Takecarebnb organiseert in samenwerking met onder meer het Rode Kruis opvang bij gastgezinnen op verzoek van de overheid. De gastgezinnen worden begeleid door vrijwilligers, die onder meer op huisbezoek zullen komen om te zien hoe de opvang verloopt.

De vrijwilligers leren over de cultuurverschillen, zo legt een woordvoerster van het Leger des Heils uit, maar ook over de vraag hoe je mensen kunt ondersteunen als het samenleven na verloop van tijd mogelijk stroever gaat. Daarnaast leert iedereen die bij de opvang betrokken is, tekenen van mensenhandel te herkennen.

Communities

Ook de gastgezinnen zelf krijgen een training aangeboden, waarin ze onder meer tips krijgen voor het omgaan met de stress die het bieden van onderdak met zich mee kan brengen.

Het is de bedoeling dat de gastgezinnen ook onderling contact met elkaar houden. ‘We richten communities in’, aldus de woordvoerster van het Leger des Heils. Dat zijn groepjes gastgezinnen die via Whatsapp contact met elkaar kunnen houden om informatie en tips uit te wisselen.

30.000 adressen

Vorige week maakte het burgerinitiatief Room for Ukraine bekend de database met gastgezinnen die zich bij de club hadden gemeld over te dragen aan Takecarebnb. Het burgerinitiatief zal de gastgezinnen die op dit moment al onderdak bieden aan vluchtelingen zelf begeleiden, aldus het Leger des Heils.

Wanneer de andere gastgezinnen de eerste vluchtelingen zullen opvangen is nog niet helemaal duidelijk. Directeur van Takecarebnb Robert Zaal hoopt op eind deze week, zo zei hij desgevraagd. De organisatie heeft momenteel zo’n 30.000 adressen van potentiële gastgezinnen in de database.