Tesla stijgt op voorzichtig Wall Street

Tesla is maandag omhooggegaan op de aandelenbeurzen in New York. De maker van elektrische auto’s liet via Twitter weten zijn aandeelhouders tijdens de komende jaarvergadering te vragen om te stemmen over een aandelensplitsing. Beleggers bleven verder voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Ook de gedeeltelijke lockdown vanwege coronabesmettingen in de grote Chinese zaken- en havenstad Shanghai zorgde voor enige terughoudendheid.