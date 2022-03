Branche: kansen voor Oekraïners door tekort technische vakmensen

Het tekort aan vakmensen in de technieksector is groot. Er zijn dan ook volop kansen voor Oekraïense vluchtelingen, laat branchevereniging Techniek Nederland weten. ‘Dat geldt overigens voor alle zijinstromers’, zegt een woordvoerder. Op dit moment is er een tekort van 20.000 werknemers in de sector.

Door de gestegen gasprijzen is de vraag naar warmtepompen en zonnepanelen toegenomen en daarmee ook de vraag naar personeel in de branche. Volgens Techniek Nederland worden mensen via de regionale Werkgeversservicepunten Techniek en het UWV begeleid naar een baan in de technieksector. Dat gebeurt onder meer met bijscholing. Ook Oekraïners zullen over het algemeen wat moeten bijgeschoold, denkt de woordvoerder. ‘Maar het scheelt als ze daar al een functie in de techniek hebben gehad.’ Of technische diploma’s ook geldig zijn in Nederland, kon hij niet direct zeggen.

De installatiebranche kampt al langer met een tekort aan geschikte arbeidskrachten en er is vaak ook sprake van vertraagde levering van materialen. Klanten moeten soms lang wachten op een afspraak. Het gaat dan onder meer om afspraken met loodgieters en installateurs van warmtepompen.