Advocaat betwist bewijs in liquidatieproces rond Caloh Wagoh

Tegen Jermaine B. (39), een van de meer prominente verdachten in het liquidatieproces rond de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh, is onvoldoende bewijs voor een veroordeling. Dat hebben zijn advocaten maandag betoogd tijdens hun pleidooi in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Het Openbaar Ministerie eiste ruim twee maanden geleden een levenslange gevangenisstraf tegen de 39-jarige B.

Justitie ziet hem als de schakel tussen hoofdverdachte en Caloh-Wagohvoorman Delano ‘Keylow’ R. en Ridouan Taghi. Laatstgenoemde zou moordopdrachten bij R. en de zijnen hebben uitgezet. R. nam de ‘bestellingen’ volgens justitie aan en zette zijn uitvoerders, ondergebracht in drie verschillende cellen, aan het werk.

Behalve tegen B. eiste het OM tegen nog vier anderen levenslang, onder wie Delano R. In het monsterproces, Eris genaamd, staan in totaal negentien mannen terecht. Verklaringen van kroongetuige Tony de G. vormen een voornaam deel van het bewijs. Een ander deel wordt gevormd door talloze zogeheten pgp-berichten - geheime en vaak niets verhullende communicatie tussen de verdachten onderling.

Schuilnamen

Verdachten gebruikten schuilnamen in dit berichtenverkeer. Jermaine B. was volgens het OM ‘The Wizzard’. Volgens B.’s advocate Inez Weski is deze identificatie vooral een ‘aanname’ en ontbreekt het harde bewijs hiervoor. De rechtbank mag er volgens haar geen veroordeling op baseren, zo betoogde zij. Het onderzoek naar de pgp-communicatie is ‘volstrekt onvolledig’ geweest en heeft geleid tot ‘een forensisch onbetrouwbaar beeld’, aldus Weski.

B. heeft zich tijdens zijn berechting consequent beroepen op zijn zwijgrecht. Bij de onderbouwing van de strafeis kenschetsten de officier van justitie hem als ‘meedogenloos’ en als een man zonder enig ‘berouw of compassie met de slachtoffers’. ‘Ik kan niet wachten om mensen hun angst te zien’, zo citeerde het OM B. in een van de chats met Delano R. Dat er mogelijk ook onschuldige slachtoffers zouden vallen, vond B. ‘geen enkel probleem’, aldus het OM. ‘Omstanders of familieleden van het doelwit mochten gewoon mee. Als het doelwit maar dood was.’

Marengo

Volgens justitie speelde B. onder meer een bepalende rol bij de moord op Justin Jap Tjong, het eerste slachtoffer dat R. c.s. in opdracht van Taghi zouden hebben gemaakt. Jap Tjong werd eind januari 2017 in Amsterdam geliquideerd.

Taghi staat niet in Eris terecht. Hij is de hoofdverdachte in een ander megaproces, Marengo. In Eris hoopt de rechtbank in juli uitspraak te doen.