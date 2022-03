ABN AMRO mag extra kosten rekenen voor grote opnames contant geld

ABN AMRO mag extra kosten rekenen voor het opnemen van grote bedragen contant geld, heeft de Geschillencommissie van klachteninstituut Kifid bepaald. Klanten van de bank moeten sinds 1 juli 2021 extra betalen als ze meer dan 12.000 euro per jaar willen opnemen. Twee klanten van ABN AMRO hadden bij het Kifid hierover een klacht ingediend. Volgens het instituut is de bank niet verplicht om klanten onbeperkt niks te laten betalen voor het opnemen van contanten, onder meer vanwege stijgende kosten voor het opnemen van geld en fraudebestrijding.

Voor elke opname die boven de 12.000 euro per jaar uitkomt moeten ABN-klanten 5 euro plus 0,5 procent over het opgenomen bedrag betalen. De klanten, die los van elkaar een klacht hadden ingediend, vonden dat ze bij hun geld moesten kunnen zonder extra kosten, omdat de maandelijkse kosten voor hun betaalrekening al de kosten voor het opnemen van contanten zouden dekken. Ook vonden ze dat ABN AMRO zelf moest betalen voor het bestrijden van fraude en witwassen.

Volgens het Kifid moet er een geldige reden zijn voor het rekenen van de extra kosten, maar heeft de bank deze. Bij het opnemen van zulke grote bedragen ziet de bank ‘veel dubieuze betalingen’, schrijft de Geschillencommissie in de uitspraak. Ook stijgen de kosten voor onderzoek naar dit soort praktijken en het bestrijden van financiële criminaliteit. ABN AMRO heeft de twee klanten daarnaast ruim van tevoren op de hoogte gesteld van de wijzigingen in de kosten voor het opnemen van geld.

De bank stelt verder dat de afgelopen jaren minder contant geld wordt opgenomen, waardoor de kosten voor het opnemen stijgen. En er zijn volgens de bank genoeg alternatieve betaalmethodes, zoals digitaal betalen. Het Kifid vindt daarom dat de bank geen uitzondering hoeft te maken voor de twee klanten.