Randstad: aantal openstaande vacatures in horeca loopt snel op

Het aantal openstaande vacatures is de afgelopen maanden flink opgelopen. Dat meldt Randstad op basis van landelijk onderzoek. Volgens de uitzender komt dat doordat de horeca na de coronabeperkingen de deuren weer mocht openen en doordat het terrasseizoen gaat beginnen. Afgelopen weekend was het vanwege het zonnige weer druk op de Nederlandse terrassen. Tegelijkertijd zoeken er minder mensen naar een baan in de sector.

De vraag naar mensen is groot in de horecasector. In een jaar tijd is het aantal openstaande vacatures in de provincie Utrecht bijvoorbeeld bijna verdubbeld naar 1119 in wat Randstad de ‘gastvrijheidsindustrie’ noemt. Het aantal werkzoekenden in de sector is in datzelfde jaar met bijna de helft teruggelopen.

‘Inmiddels werken ook veel mensen ergens anders’, zegt regiodirecteur Utrecht Badelog van Gelder in een toelichting. ‘Het overbruggen van dat gat vraagt om creatieve oplossingen.’ De uitzender denkt dan aan opleidingen en trainingen. Volgens Randstad is er landelijk een vergelijkbaar beeld zichtbaar.

Meeste vraag naar medewerkers in de bediening

Oprichter Rik Donders van horeca-uitzendbureau DOEN zegt het tekort aan personeel heel groot is. ‘De branche is nog niet eens 100 procent open want er worden nog geen beurzen en congressen georganiseerd’, zegt hij. ‘Als dat ook gaat draaien wordt het huilen met de pet op.’ Volgens Donders is er afhankelijk van hun ervaring ook werk voor Oekraïense vluchtelingen als ze zich melden. ‘Bijvoorbeeld in Amsterdam is het normaal om in het Engels te worden bediend’, aldus Donders. ‘Daar zouden ze prima kunnen werken.’

Randstad heeft een lijst gemaakt van de medewerkers waar het meest naar wordt gezocht. De vraag is het grootst naar medewerkers in de bediening. Er staan ook veel vacatures open voor koks en medewerkers in de keuken. Horecamanagers en medewerkers voor in de catering zijn ook gewild.

Volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ligt het aantal vacatures voor de meeste beroepsgroepen nog onder het niveau van voor de coronacrisis. Toen was er sprake van een personeelstekort van 40.000 mensen in de sector. KHN laat weten niet over recente cijfers te beschikken met betrekking tot het huidige tekort.