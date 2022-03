Autobouwers: veel te weinig laadpalen gepland in Europa

Het aantal benodigde openbare laadpunten voor elektrische auto’s, zoals ingeschat door de Europese Commissie, is bij lange na niet genoeg gezien de snelheid waarmee deze voertuigen op de markt komen. Dat concludeert brancheorganisatie van autofabrikanten ACEA in een nieuw rapport over elektrisch vervoer.

In 2030 zijn er volgens onderzoek in opdracht van ACEA 6,8 miljoen openbare laadpunten nodig om de in Brussel voorgestelde 55 procent vermindering in CO2-uitstoot te halen. De brancheorganisatie waarschuwt dat het aantal laadpalen dat het onderzoek becijfert, bijna het dubbele is van het aantal dat de Europese Commissie noemt. De cijfers van ACEA zouden betekenen dat er per week tienduizenden laadpalen bij geplaatst moeten worden. Op dit moment worden maar zo’n 2000 laadpalen per week geïnstalleerd.

De auto-industrie is de laatste jaren bezig aan een versnelling van het aantal hybride en volledige elektrische auto’s dat op de markt komt. Maar de industrie heeft volgens het onderzoek grote zorgen over de traagheid waarmee de bijbehorende infrastructuur wordt aangelegd. De laatste vijf jaar vertienvoudigde de verkoop van het aantal elektrische auto’s, maar het aantal openbare laadpunten groeide lang niet zo snel.

Kosten

Het onderzoek schat de jaarlijkse kosten voor de openbare laadpaalinfrastructuur op circa 8 miljard euro. De investeringen die gedaan moeten worden zijn volgens de onderzoekers ‘omvangrijk’, maar ook maar een fractie van de totale kosten van andere infrastructurele projecten, zoals bijvoorbeeld de aanleg van 5G. De investeringen zorgen wel voor ‘enorme klimaatvoordelen’, aldus het rapport.

Verder zouden de locaties, ruimte en de hoeveelheid energie die nodig zijn om zwaardere voertuigen zoals vrachtwagens op te laden, heel anders zijn dan voor personenauto’s. Vrachtwagens hebben volgens ACEA 279.000 laadpunten nodig in 2030, waarvan het merendeel in groepjes bij elkaar zal staan.