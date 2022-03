Onafhankelijke krant Rusland stopt voorlopig door oorlog Oekraïne

De Russische onafhankelijke krant Novaja Gazeta stopt er voorlopig mee, na een nieuwe waarschuwing van de autoriteiten. Media in Rusland mogen de Russische invasie in Oekraïne geen oorlog noemen, maar in verbloemende taal slechts een ‘speciale militaire operatie’. Novaja Gazeta, dat gedrukt en online verschijnt, moest eerder al teksten over de strijd van haar website verwijderen. De krant wil weer beginnen als de ‘operatie’ is afgelopen.