Wekelijkse Russische olie-export ruim kwart gedaald

De olie-export van Rusland is in de periode van 17 tot 23 maart met meer dan een kwart gedaald ten opzichte van de voorgaande week. Dat blijkt uit branchegegevens die persbureau Bloomberg heeft ingezien. De branchegegevens geven zelf geen reden voor de daling. De terugval vond echter plaats op het moment dat Rusland te maken kreeg met een groeiende beweging onder zijn gebruikelijke klanten om alternatieven te vinden voor Russische olie vanwege de invasie van het land in Oekraïne.

De gemiddelde dagelijkse export van Rusland in de periode bedroeg 495,3 duizend ton. Dat is 26,4 procent minder dan de week ervoor. De hoeveelheid komt overeen met een gemiddelde levering van ongeveer 3,63 miljoen vaten per dag. De totale olieproductie van Rusland over dezelfde periode liet daarentegen slechts een kleine daling zien van 0,3 procent ten opzichte van de week ervoor. Het land produceerde gemiddeld meer dan 11,08 miljoen vaten per dag.

Slechts een handvol landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, hebben expliciete embargo’s opgelegd op de invoer van Russische olie. Toch hebben veel van de traditionele klanten van het land zichzelf een kopersstaking opgelegd van Russische olie als reactie op de oorlog in Oekraïne. Grote oliebedrijven als Shell en TotalEnergies hebben daarnaast gezegd de aankopen van ruwe olie en brandstoffen uit Rusland uit te faseren.

Oliebedrijven

Een afzonderlijk rapport van de Europese organisatie Transport & Milieu toont aan dat de Europese oliebedrijven BP, Shell en TotalEnergies na de Russische annexatie van de Krim in 2014 voor 100 miljard dollar aan olie hebben gekocht van Rusland, in de periode tussen 2015 en 2021.

Rusland kan zijn ruwe olie echter nog steeds verkopen vanwege de hoge kortingen die het biedt. Ook streven de Russen ernaar om de productie stabiel te houden, zelfs te midden van ongekende economische sancties, zei de Russische vicepremier Alexander Novak vorige week.

Het land is ook van plan om de leveringen van Oeral-olie op te voeren in april. Zo voert staatspijpleidingbedrijf Transneft PJSC volgende maand een exportprogramma uit waarbij 2,26 miljoen vaten per dag zullen worden geladen op olietankers in drie westelijke havens. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds juni 2019.