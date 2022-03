Invallen politie en vijf aanhoudingen na miljoenenfraude

De politie en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst FIOD hebben maandag drie mannen en twee vrouwen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een internationale zwendel met onder meer hypotheken, het ontduiken van loonbelasting en het onterecht ontvangen van coronasteun. Het gaat om een 34-jarige vrouw uit Brunssum, een 44-jarige vrouw uit Tilburg, een 41-jarige man uit Hoevelaken, een 48-jarige man uit Maastricht, evenals een 41-jarige man van wie de verblijfplaats niet bekend werd gemaakt. Verder vielen politie, FIOD en Arbeidsinspectie binnen in 22 panden en werden voertuigen, grote sommen contant geld, administratie, gebouwen en computers in beslag genomen.

Enkele verdachten waren werkzaam bij een landelijk hypotheekbemiddelaarskantoor. Het netwerk verkocht onder meer valse loonstroken en werkgeversverklaringen waarmee hypotheken en huurcontracten werden geregeld. De hiertoe opgezette bedrijven stonden vaak op naam van katvangers.

De FIOD hield maandag bij invallen in vijf panden een 41-jarige aandeelhouder en bestuurder van meerdere bedrijven aan op verdenking van het niet betalen van loonheffingen, leidend tot een belastingschuld van meerdere miljoenen euro’s. Samen met een 46-jarige vrouw zou de man zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen.

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie doorzocht zes panden, en legde beslag op een gebouw en meerdere bankrekeningen in binnen- en buitenland. Drie bedrijven zouden een half miljoen aan tegemoetkoming van de loonkosten tijdens corona hebben geïncasseerd, maar vermoedelijk is dit geld niet naar salarissen gegaan.

De politie doorzocht onder meer elf panden in Luxemburg, Brunssum, Heerlen, Tilburg, Maastricht, Hoevelaken, Eindhoven, Houten en Weert. Zes panden werden in beslag genomen vanwege hypotheekfraude of witwassen. De politie heeft nog meer verdachten in het vizier, die mogelijk later zullen worden aangehouden.

In een pand in Lelystad, eigendom van een van de aangehouden verdachten, vonden handhavers een onbekend aantal arbeidsmigranten die er illegaal zouden verblijven. Daarbij is volgens de politie mogelijk sprake van uitkeringsfraude.