Amnesty ziet af van kort geding om foto Willem Engel met logo

Volgens Amnesty waren de acties van Pols in strijd met de merkrechten op de naam en de auteursrechten van het logo. Door het verwijderen van de afbeeldingen is het ‘misverstand dat Amnesty actievoert voor Willem Engel’ uit de wereld, zegt de woordvoerder.

Pols deelt nog wel afbeeldingen in de kleuren van de mensenrechtenorganisatie. ‘Omdat het logo er niet meer op staat en het een oproep aan Amnesty betreft, behoort dat gewoon tot de vrijheid van meningsuiting. Iedereen mag Amnesty aanspreken en vragen om iets te doen’, aldus de organisatie. ‘Amnesty blijft wel in de gaten houden of Pols het merkenrecht van Amnesty niet schendt en valse verwachtingen wekt over acties van Amnesty voor Willem Engel.’

De jurist van Viruswaarheid zei vrijdag al dat hij posters waarbij een misverstand zou kunnen ontstaan over wie de afzender is, te gaan verwijderen. Dit heeft hij afgelopen weekend dus gedaan. Pols vindt dat Amnesty ‘een slechte beurt’ maakt door het niet op te nemen voor Engel. De oprichter van Viruswaarheid zit vast omdat hij verdacht wordt van het plaatsen van opruiende berichten tijdens de coronacrisis.