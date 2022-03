Kremlin noemt uitlatingen Biden ‘alarmerend’

Biden ontkende zondag dat hij met zijn opmerkingen een dag eerder in Polen opriep tot een ander regime in Rusland. Het Witte Huis probeerde eerder al duidelijk te maken dat Biden alleen wilde zeggen dat de Russische leider geen macht zou moeten krijgen over zijn buurlanden. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron hebben zich in soortgelijke zin uitgelaten.

Deel dit bericht: