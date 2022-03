Verzekeraars aan kop in AEX, InPost stijgt na overnamespeculatie

De Amsterdamse AEX-index ging maandag licht vooruit onder aanvoering van Aegon en NN Group. De verzekeraars profiteerden van de gestegen rentes op de obligatiemarkten. Ook InPost was een grote winnaar op het Damrak. Beleggers reageerden verheugd op berichten dat verschillende investeringsbedrijven interesse zouden hebben in een overname van de Poolse aanbieder van pakketkluisjes.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 725,94 punten. De MidKap steeg 1,5 procent tot 1062,92 punten onder aanvoering van InPost. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 1,5 procent aan.

In Moskou, waar weer in alle Russische aandelen kan worden gehandeld, zakte de MOEX-index 1,6 procent. Het is in Rusland nog wel verboden om te speculeren op koersdalingen en het blijft voor buitenlandse beleggers moeilijk om hun Russische aandelen te verkopen.

ING

Naast Aegon (plus 4,4 procent) en NN Group (plus 3,9 procent) behoorde ING tot de kopgroep met een winst van 1,7 procent. Hogere rentetarieven zijn goed voor het verdienmodel van banken en verzekeraars. Betaalbedrijf Adyen sloot de rij met een min van 1,6 procent.

Heineken won 0,5 procent. De bierbrouwer gaat zich volledig terugtrekken uit Rusland. Het concern denkt vanwege het besluit een afschrijving van circa 400 miljoen euro te moeten doen. Heineken kondigde eerder al aan te stoppen met de productie en verkoop van zijn Heineken-bier in Rusland. Maar Heineken produceerde er ook veel lokale biermerken, zoals Zhigulevskoe en Oxota.

InPost werd een derde meer waard. Persbureau Bloomberg meldde dat verschillende investeerders zoals CVC Capital Partners en Hellman & Friedman mogelijk interesse zouden hebben in InPost. Het Poolse bedrijf trekt de aandacht van kopers doordat de waarde van het aandeel sinds de beursgang in januari vorig jaar met ongeveer twee derde is gezakt.

Galapagos

Galapagos klom 2 procent. Het Japanse ministerie van Volksgezondheid heeft een tweede indicatie goedgekeurd voor het door Galapagos ontwikkelde Jyseleca, een middel voor de behandeling van matige tot ernstige chronische ontstekingen van de dikke darm. Pharming steeg 5 procent na positieve testresultaten van een kandidaatmedicijn van het biotechbedrijf.

De olieprijzen gingen omlaag door de vrees dat de lockdown in de grote Chinese stad Shanghai de vraag naar olie zal raken. Een vat Amerikaanse olie werd 4,2 procent goedkoper op 109,12 dollar. Brentolie kostte 3,8 procent minder op 116,05 dollar per vat. De euro was 1,0988 dollar waard, tegen 1,0983 dollar op vrijdag.