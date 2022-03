Belgische krant: opnieuw inval bij Belgische depots PostNL

Belgische autoriteiten hebben maandagochtend een inval gedaan bij drie depots van PostNL in het land voor inbreuken tegen de sociale wetgeving. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Volgens de Belgische krant is het depot van Wommelgem daarbij verzegeld.

De invallen zouden zijn uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie en sociale inspectie. In november waren er ook al invallen bij drie Belgische depots van PostNL. De sociale inspectie stelde toen in het depot in Wommelgem bij Antwerpen overtredingen vast rond zwartwerk en deeltijdarbeid.

Een woordvoerder van PostNL was niet direct bereikbaar voor commentaar.

PostNL België is onderdeel van PostNL. Het concern heeft negen pakkettendepots in België. De problemen daar hebben waarschijnlijk geen gevolgen voor de Nederlandse markt. Bij de inval in november werd al aangegeven dat op het depot in Wommelgem geen pakketten worden behandeld voor Nederlandse klanten.