Kremlin: onderhandelingen met Oekraïne pas dinsdag

De nieuwe onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne in Turkije beginnen pas dinsdag, meldt het Kremlin. Volgens een woordvoerder arriveert de Russische delegatie pas maandag in het gastland is en is het onwaarschijnlijk dat er dan meteen een overleg zal plaatsvinden.

Een van de Oekraïense onderhandelaars zei zondag dat de gesprekken maandag zouden beginnen. Het is de eerste keer in twee weken dat de delegaties van beide landen weer fysiek bij elkaar komen. Toen ontmoetten de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne elkaar in de Zuid-Turkse badplaats Antalya. Daarna vonden alleen gesprekken via een videoverbinding plaats, eerder waren er overlegrondes in Belarus.

De Russische president Vladimir Poetin had in een telefoongesprek met zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan ingestemd met onderhandelingen in Istanbul. Ankara hoopt dat deze gesprekken leiden tot een wapenstilstand in Oekraïne. Russische troepen vielen het buurland ruim een maand geleden binnen.