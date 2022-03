Lavrov: ontmoeting Poetin en Zelenski pas bij bijna-akkoord

Een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski zou nu ‘contraproductief’ zijn, zegt de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov. Dat is pas aan de orde als beide kanten dichter bij een akkoord zijn over de voornaamste twistpunten, aldus Lavrov tegen Servische media.

Zelenski heeft herhaaldelijk gevraagd om een ontmoeting met Poetin, in een poging de inmiddels ruim een maand durende oorlog te beëindigen. Hij zei zondag dat Oekraïne tijdens een nieuwe gespreksronde deze week in Turkije nog eens duidelijk zal maken dat het geen delen van het land zal afstaan. ‘Veiligheidsgaranties en neutraliteit, niet-nucleaire status van onze staat, we zijn klaar om ervoor te gaan.’ De lastigste geschilpunten zijn de status van de Oost-Oekraïense regio Donbas en van het schiereiland de Krim.

De Russische eis om Oekraïne te demilitariseren wil Zelenski niet inwilligen. Een akkoord is volgens hem pas mogelijk als Moskou zijn troepen terugtrekt. Volgens het Kremlin is er tot nu toe niet veel bereikt tijdens de diverse onderhandelingsrondes, terwijl het Russische leger doorgaat met bombardementen op steden.