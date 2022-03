Nog 160.000 mensen vast in Marioepol, burgemeester wil evacuatie

Ongeveer 160.000 mensen zitten nog vast in Marioepol, meldt de burgemeester. De stad moet volgens hem volledig worden geëvacueerd omdat er een humanitaire ramp dreigt. Marioepol is een van de steden die het zwaarst zijn getroffen tijdens de oorlog die ruim een maand geleden begon.

Inwoners kunnen alleen weg via humanitaire corridors, waar Oekraïne met Rusland steeds nieuwe afspraken voor moet maken. Maandag worden volgens vicepremier Irina Veresjtsjoek nergens in Oekraïne vluchtroutes geopend. Dat is omdat er volgens inlichtingen mogelijk Russische ‘provocaties’ zullen plaatsvinden langs de routes.

Marioepol wordt al weken omsingeld door Russische troepen. De zuidelijke havenstad heeft geen watertoevoer, elektriciteit en verwarming. Ook is er een tekort aan voedsel en medicijnen. In de afgelopen weken zijn duizenden inwoners via humanitaire corridors naar veiligere delen van Oekraïne vertrokken. Voor de oorlog had de stad meer dan 430.000 inwoners.

De zware gevechten bij Marioepol houden aan, terwijl Russische militairen de stad proberen in te nemen. Het Britse ministerie van Defensie meldde maandagochtend dat Russische troepen erin geslaagd zijn meer grondgebied te veroveren in de omgeving van Marioepol.