Chinees olie- en gasconcern plant recordinvestering in boringen

Het Chinese energieconcern Sinopec wil een recordbedrag uitgeven aan olie- en gasboringen. Daarmee wil het staatsbedrijf bijdragen aan de leveringszekerheid van energie in China, waarbij het land beter beschermd wordt tegen de grillen van de grondstoffenmarkt, viel te lezen in het jaarverslag.

Sinopec verhoogt zijn kapitaaluitgaven met 18 procent tot 198 miljard yuan. Dat is omgerekend ruim 28 miljard euro. Het budget voor boringen wordt met 22 procent opgeschroefd. Daarbij wordt onder meer dubbel zoveel geïnvesteerd in schaliewinning van olie en gas.

De aangekondigde verhoging volgt slechts enkele weken nadat Beijing duidelijk maakte dat het veiligstellen van de brandstofvoorziening de hoogste prioriteit van het land heeft op het gebied van energie dit jaar. China is de grootste importeur van energie ter wereld. Het land wil voorkomen dat de snel stijgende prijzen van olie, gas en steenkool de economie te veel schaden.

Staatolieconcerns

Later deze week komen ook andere staatsolieconcerns zoals Cnooc en PetroChina met jaarverslagen. De investeringen waar Sinopec voor staat zijn mogelijk een voorbode van wat die bedrijven zullen aankondigen. Cnooc zei begin dit jaar de uitgaven iets te willen opvoeren. Dat was echter voor de Russische invasie in Oekraïne waardoor de energieprijzen naar grote hoogten stegen.

Sinopec is vooral bekend om zijn olieraffinageactiviteiten, maar heeft de afgelopen jaren met succes naar aardgas geboord in de moeilijk te kraken schalievelden in China. Het bedrijf streeft ernaar de gasproductie dit jaar met krap 5 procent te verhogen, na een sprong van 12 procent vorig jaar. Het bedrijf zag zijn winst vorig jaar meer dan verdubbelen, geholpen door de gestegen olieprijzen.

Verder zou Sinopec gesprekken over investeringen in de petrochemische- en gasindustrie in Rusland hebben opgeschort. Ingewijden meldden aan persbureau Reuters dat het bedrijf gehoor gaf aan een oproep van de regering om voorzichtig te zijn met dit soort praktijken vanwege de westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.