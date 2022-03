Oekraïne verwacht geen doorbraak bij vredesonderhandelingen

Rusland en Oekraïne hervatten maandag in Turkije de vredesonderhandelingen. ‘Ik denk niet dat er een doorbraak zal komen over de belangrijkste kwesties’, zei Vadim Denisenko, adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski juicht de hervatting van de besprekingen toe en zei erbij dat de partijen bereid moeten zijn over de gevoeligste onderwerpen compromissen te sluiten.

De twee partijen hebben elkaar al weken niet persoonlijk ontmoet, maar zullen vanaf maandag drie dagen besprekingen voeren in Istanbul. Verscheidene gespreksrondes hebben tot nu toe niet geleid tot een beëindiging van de oorlog die na de Russische invasie losbarstte.

Gevolgen

Volgens Zelenski zijn ongeveer 20.000 mensen gedood, 10 miljoen mensen hun huizen ontvlucht en ondanks Russische militaire verliezen worden Oekraïense steden nog steeds gebombardeerd.

In de zuidelijke havenstad Marioepol zijn ongeveer 170.000 burgers omsingeld door Russische troepen. In de stad is de situatie voor inwoners vrijwel onhoudbaar met tekorten aan voedsel, water en medicijnen. De Oekraïense autoriteiten zijn er zondag opnieuw niet in geslaagd burgers in nood direct te helpen om de zwaar belegerde stad veilig uit te komen.