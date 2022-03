CNN: Qatar doet voorlopig geen nieuwe investeringen in Rusland

Qatar zal voorlopig geen nieuwe investeringen meer doen in Rusland. Dat zei de minister van Buitenlandse Zaken van Qatar, sjeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, in een interview met nieuwszender CNN. Het olie- en gasrijke land wacht volgens de minister met investeringen totdat er meer ‘duidelijkheid is over de stabiliteit’ van de situatie rond Oekraïne.

‘Op dit moment denken we met de huidige situatie niet aan nieuwe investeringen daar. Zelfs in Europa, totdat we enige duidelijkheid hebben over de stabiliteit van de situatie. Nou ja, niet heel Europa, maar de gebieden waar we voelen dat er spanningen zijn of we enig politiek risico lopen, want we moeten het bekijken vanuit alle dimensies’, aldus Al-Thani.

Het staatsinvesteringsfonds Qatar Investment Authority (QIA) heeft aanzienlijke investeringen gedaan in het Russische olieconcern Rosneft. Die investeringen zijn volgens Al-Thani gedaan op basis van ‘commerciële beoordelingen en worden voortgezet’, maar zullen voorlopig niet toenemen.

Open communicatiekanalen

Hoewel Qatar tegen elke vorm van agressie of het gebruik van macht tegen een soeverein land is, zei de minister van Buitenlandse Zaken dat hij zijn communicatiekanalen met alle partijen heeft opengehouden. Hij verklaarde regelmatig met zijn Russische en Oekraïense collega’s te spreken om ‘onze hulp of bijdrage aan te bieden om de situatie te de-escaleren en een einde te maken aan deze oorlog’. Al-Thani had onlangs in Moskou een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

De minister gelooft, op basis van zijn gesprek met zijn Russische collega, dat Rusland bereid is in te gaan op de eisen die het heeft gesteld. ‘In hoeverre de Oekraïense regering bereid is toe te geven aan die eisen, dat is aan de Oekraïense regering en het Oekraïense volk. We moeten ons concentreren op een staakt-het-vuren, humanitaire corridors en het brengen van humanitaire hulp aan Oekraïne in plaats van dat dit conflict op het slagveld wordt uitgevochten’, aldus Al-Thani.

Qatar heeft vaak een bemiddelende rol gespeeld bij het de-escaleren van conflicten en het aan tafel brengen van tegenstanders, met name tussen de Taliban en de Verenigde Staten en tussen het Westen en Iran. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is dat beleid ‘de beste weg vooruit’.