Bloomberg: Tesla gaat fabriek in Shanghai stilleggen om corona

Tesla wil zijn autofabriek in Shanghai voor ten minste een dag stilleggen. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Chinese overheid intensiveert de coronabeperkingen in de havenstad na een golf van besmettingen.

Het stadsdeel Pudong, ten oosten van de Huangpu-rivier, ging maandagochtend voor vijf dagen op slot. Iedereen in het gebied wordt getest op het coronavirus. Daar staat ook de fabriek van Tesla. De grote fabriek in Shanghai is van cruciaal belang voor het Amerikaanse bedrijf omdat er enorme hoeveelheden elektrische auto’s worden gemaakt. Zo werden er in februari 56.515 voertuigen gebouwd.

Gedurende de lockdown ligt het openbaar vervoer stil, varen er geen veerboten en rijden er ook geen taxi’s. Bedrijven moeten hun personeel weer van huis uit laten werken of dat bijvoorbeeld onderbrengen in een afgesloten fabriekscomplex. Het is nog niet duidelijk wat dit zal betekenen voor de fabriek van Tesla.