Bierbrouwer Heineken trekt zich volledig terug uit Rusland

Heineken trekt zich volledig terug uit Rusland. Volgens de bierbrouwer is het onder de huidige omstandigheden niet meer mogelijk om langer op een rendabele manier in dat land actief te blijven. Het concern geeft aan vanwege het besluit waarschijnlijk een afschrijving van circa 400 miljoen euro te moeten doen.

Heineken kondigde vanwege de Russische inval in Oekraïne eerder al aan te stoppen met de productie en verkoop van zijn Heineken-bier in Rusland. Maar Heineken produceerde er ook veel lokale biermerken. Daarom was het bedrijf gaan nadenken wat het met al zijn Russische activiteiten wilde doen.