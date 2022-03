CODA wint Oscar voor beste film

De film CODA is de grote verrassing geworden bij de uitreiking van de Oscars. De coming of age-film over een tienermeisje in een gezin dat verder uit dove mensen bestaat, won de prijzen voor beste film, beste scenario en beste mannelijke bijrol. Acteur Troy Kotsur, die de vader speelt in de film, is de eerste dove mannelijke acteur die een Oscar heeft gewonnen. CODA is bovendien de eerste film van een streamingdienst die bij de Oscars met de hoofdprijs naar huis gaat.

De meeste prijzen gingen naar de film Dune, die zes beeldjes won. Het ging echter om allemaal technische categorieën. Dune kreeg de beeldjes voor beste muziek, geluid, montage, camerawerk, speciale effecten en production design. De film vertelt over een jongeman die naar de gevaarlijkste planeet van het universum moet reizen om de toekomst van zijn familie en volk veilig te stellen.

De film die de meeste nominaties ontving, The Power of the Dog, kreeg slechts één Oscar. Jane Campion won de prijs voor beste regisseur. Zij is daarmee de derde vrouw in de geschiedenis die deze eer te beurt valt.

Incident

De prijsuitreiking werd echter overschaduwd door een incident tussen Chris Rock en Will Smith. Rock maakte een grap over het haar van Jada Pinkett Smith, de vrouw van Will die aan alopecia lijdt. Smith stormde het podium op en sloeg Rock keihard op zijn kaak. ‘Neem de naam van mijn vrouw niet meer in je fucking mond!’ schreeuwde Smith. Het incident leidde tot een vreemde sfeer in de zaal. Veel aanwezigen leken niet goed te weten hoe zij moesten reageren.

Smith kwam terug op het incident toen hij later het beeldje voor beste acteur won. Hij kreeg de prijs voor zijn rol als Richard Williams, de vader van de tennissende zussen Serena en Venus Williams. Tijdens het dankwoord maakte Smith zijn excuses aan de Academy voor het incident eerder op de avond. Smith bood geen excuses aan Rock aan.

Jessica Chastain werd gekozen tot beste filmactrice van het afgelopen jaar. Ze won voor haar rol in biopic The Eyes of Tammy Faye.

Openingsmonoloog

Tijdens de openingsmonoloog haalden de drie presentatrices hard uit naar Florida, waar de Don’t Say Gay-wet, die lessen over seksuele diversiteit verbiedt, tot veel opschudding heeft geleid. ‘Voor iedereen in Florida: we gaan vanavond een gay avond hebben’, verzekerden Amy Schumer, Regina Hall en Wanda Sykes de kijkers. Daarna herhaalden zij het woord gay meerdere malen achter elkaar. De omstreden wet leidde tot veel protesten binnen het Walt Disney-concern omdat de hoogste baas zich wekenlang niet uitsprak tegen de wet.

Ook Ariana DeBose, die de prijs voor vrouwelijke bijrol won, brak een lans voor de lhbti-gemeenschap. Zij won het beeldje voor haar vertolking van Anita in de remake van de West Side Story. De 31-jarige is de eerste openlijk homoseksuele vrouw van kleur die een Oscar won.