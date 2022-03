Meer Duitse deelstaten willen pro-Russische Z strafbaar maken

Meerdere Duitse deelstaten willen dat het pro-Russische Z-symbool strafbaar wordt. Iris Spranger, senator voor de deelstaat Berlijn, zegt maandag in de Duitse krant Der Tagesspiegel dat het Z-symbool in bepaalde contexten gelijk staat aan de goedkeuring van oorlog en agressie. ‘Dat zou wettelijk strafbaar zijn en in dat geval zullen we direct ingrijpen’, aldus Spranger.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne wordt het Z-symbool gebruikt om steun voor de oorlog in het land uit te spreken. De letter is in korte tijd uitgegroeid tot een pro-Russisch symbool. Veel Russische legervoertuigen die deelnemen aan de strijd in Oekraïne zijn beschilderd met de letter. Waarom is niet duidelijk. Mogelijk staat de Z voor het woord ‘zapad’, dat westen betekent. Dat kan duiden op het legerdistrict waar de troepen vandaan komen of op de windrichting waarin de aanval plaatsvindt.

Georg Eisenreich, de minister van Justitie van de Zuid-Duitse deelstaat Beieren, zei vrijdag al dat het strafrecht vervolging toestaat van mensen die bepaalde misdrijven verdedigen, waaronder geweldsmisdrijven. ‘De oorlog die Rusland in Oekraïne voert, druist in tegen het internationaal recht en is misdadig’, aldus de minister. ‘Het Openbaar Ministerie treedt daarom op tegen iedereen die ideologisch steun betuigt aan die oorlog.’

De deelstaat Nedersaksen liet weten het symbool eveneens strafbaar te stellen. De stad Stuttgart is ook voorstander van zo’n verbod, net als de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De minister voor Vluchtelingenzaken van de deelstaat, Joachim Stamp, zei op Twitter dat het symbool in heel Duitsland verboden moet worden.