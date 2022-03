Bankmedewerkers geven gastlessen in de klas, ook bij het mbo

Medewerkers van banken geven tijdens de Week van het geld komende dagen weer tal van gastlessen op scholen. Nieuw dit keer is dat de banken met hun lesprogramma’s ook jongeren in het voortgezet onderwijs en het mbo willen bereiken.

‘Helaas worstelen steeds meer jongvolwassenen met problematische schulden. Tijdig het gesprek voeren over geld is dus superbelangrijk’, zegt voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Voor de middelbare scholen en het mbo hebben de banken speciaal lesmateriaal ontwikkeld. Daarin leren de scholieren onder meer wat een geldezel is. Dat is iemand die zijn rekening door criminelen laat gebruiken voor bijvoorbeeld het witwassen van geld. De banken waarschuwen dat dit strafbaar is.

Het aanspreken van de nieuwe doelgroep is een proef. Tijdens de Week van het geld zijn er op een mbo-school in Emmeloord ook twee try-outs van nieuwe gastlessen. Later willen een aantal directieleden van de banken ook nog op enkele mbo-scholen langsgaan om in gesprek te gaan met de leerlingen.

Aan de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool zullen dit jaar ongeveer 1500 lessen worden gegeven. Ook dat gebeurt niet allemaal deze week. Net als vorig jaar worden de lessen uitgesmeerd over een wat langere periode. Ook kunnen de scholen zelf kiezen of ze een onlineles willen of dat bankmedewerkers in de klas langskomen.

De Week van het geld is een initiatief van platform Wijzer in geldzaken, waarvan koningin Máxima erevoorzitter is. Zij opent de elfde editie van het evenement, waarbij ook financieel toezichthouders en verzekeraars betrokken zijn, maandagochtend in de Kunsthal in Rotterdam.

Behalve de gastlessen van de banken worden er nog veel meer activiteiten georganiseerd voor het stimuleren van financiële vaardigheden van kinderen en jongeren. Zo gaan twee klassen uit Bunnik in de FC Utrecht-spelersbus op bezoek bij verzekeraar ASR. Ook is er een speciaal begrotingsspel gemaakt waarin scholieren de rol van minister van Financiën op zich kunnen nemen.