Opvang Oekraïners opnieuw op agenda Veiligheidsberaad

De opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen staat maandagavond opnieuw op de agenda van het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreken ook de omgang met het coronavirus op de lange termijn. Het is nog niet bekend of er bewindslieden aanschuiven in Utrecht.

De veiligheidsregio’s moeten de komende weken in totaal 50.000 opvangplekken voor Oekraïners hebben gevonden. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, heeft er goede hoop op dat dat gaat lukken. Maar mogelijk zijn er nog meer plaatsen voor Oekraïense vluchtelingen nodig. En er is ook een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers uit andere landen.

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn ontevreden dat er nu wel overal plaats gemaakt kan worden voor de Oekraïners, terwijl het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA al lange tijd smeekt om meer plekken voor andere asielzoekers, maar daar niet veel succes mee heeft. Het Veiligheidsberaad heeft er vorige week al bij het kabinet op aangedrongen dat het mogelijk moet worden om desnoods dwang te gebruiken. In dat geval kan een minister of een andere bestuurder plekken aanwijzen die gaan dienen als opvang, of de gemeente of inwoners dat nu willen of niet. Maandagavond overlegt het beraad daar verder over.