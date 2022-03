Blogs en bladen week 12: het moet weer over ons zondige ego gaan

het moet weer over zonde gaan

‘We moeten het in het missionair werk veel meer over zonde hebben’, schrijft Sjaak van den Berg, directeur van de IZB, in Tijding, het kwartaalblad van de binnenlandse zendingsorganisatie. ‘Zonde ja. Oké, de term kun je beter achterwege laten, omdat die geen alarmbel doet rinkelen. En laten we eerlijk zijn, we hebben het woord te pas en vooral te onpas gebruikt in de kerk. Het is al te gemakkelijk en te eenzijdig gebezigd en daarmee voor twee generaties allergie opgestapeld in het collectieve geheugen.’ Dat mag dan allemaal waar zijn, toch wil Van den Berg het over zonde hebben. ‘Steeds weer blijkt dat we in Nederland niet weten om te gaan met falende mensen. ‘De meeste mensen deugen’, zeggen we. Als blijkt dat iemand niet bij de ‘meeste mensen’ hoort, is het alsof hij een toevallig mislukt exemplaar is waar we vanaf moeten. Natuurlijk moet kwaad niet zomaar passeren en moet er oog zijn voor de slachtoffers. Maar cancelen lost het kwaad niet op.’