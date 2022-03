Scholz: ook NAVO niet uit op ander regime in Rusland

Volgens de Duitse bondskanselier Olaf Scholz behoort een ander regime in Rusland niet tot de doelen van de NAVO. ‘Het is niet het doel van de NAVO, noch dat van de Amerikaanse president’, zei Scholz zondag tegen de Duitse televisiezender ARD.

De opmerking van Scholz volgt een dag nadat de Amerikaanse president Joe Biden tijdens een toespraak in de Poolse hoofdstad Warschau over de Russische leider Vladimir Poetin zei dat hij ‘een slager’ is die ‘niet aan de macht kan blijven’. De opmerkingen van Biden zorgden zowel binnen als buiten de Verenigde Staten voor ophef. Zo waarschuwde de Franse president Emmanuel Macron voor verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne.

‘Ik heb tijdens mijn bezoek aan het Witte Huis lang met Biden gesproken en ook dit vraagstuk stond ter discussie’, aldus de bondskanselier. ‘Democratie, vrijheid en rechtvaardigheid hebben overal een toekomst, maar mensen en landen moeten zelf voor deze vrijheid vechten’.

Biden ontkende zondag tegenover journalisten dat hij met zijn opmerkingen opriep tot een ander regime in Rusland. ‘Nee’, zei de Amerikaanse president toen de verslaggevers hem ernaar vroegen.

Het Witte Huis probeerde eerder ook al duidelijk te maken dat Biden geen oproep deed Poetin ten val te brengen, maar dat hij alleen wilde zeggen dat de Russische leider geen macht zou moeten krijgen over zijn buurlanden.