Erdogan wijst Poetin in telefoongesprek op belang wapenstilstand

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zondag in een telefoongesprek verteld dat een staakt-het-vuren en betere humanitaire omstandigheden nodig zijn na de Russische invasie in Oekraïne. Ook verklaarde het kantoor van de Turkse president dat Rusland bevestigt dat de volgende ronde van vredesbesprekingen tussen Oekraïne en Rusland in Istanbul plaatsvinden. Eerder zondag kondigde de Oekraïense onderhandelaar David Arachamia al aan dat de volgende gespreksronde van maandag tot en met woensdag in Turkije zal zijn.