Prognose: SPD duidelijk grootste in Saarland

Daardoor tekent zich een wisseling van de wacht af. De 45-jarige Rehlinger, tot dusver minister van Economische Zaken in Saarland, maakt een goede kans minister-president te worden. De afgelopen periode was haar SPD de kleine coalitiepartner van de christendemocraten.

De stembusgang in Saarland, dat bijna een miljoen inwoners heeft, was de eerste sinds de landelijke verkiezingen vorig jaar september en werd beschouwd als een belangrijke test voor Scholz. Deze regeert sinds december met de Groenen en de liberalen van de FDP, ofwel de ‘stoplicht’-coalitie naar de partijkleuren rood, geel, groen.

ARD en ZDF voorspellen dat de SPD in Saarland uitkomt op 43 of 44 procent van de stemmen. De CDU, vele jaren met afstand de grootste, zou op 27,5 blijven steken. Voor de rechts-populistische AfD, Groenen en FDP is het afwachten of ze de kiesdrempel van 5 procent halen. De linkse partij Die Linke zal vermoedelijk niet zijn vertegenwoordigd in het regionale parlement.