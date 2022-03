Lockdown afgekondigd voor delen van Shanghai wegens corona

Het stadsdeel Pudong, ten oosten van de Huangpu-rivier, gaat vanaf maandagochtend 5 uur voor vijf dagen op slot. Tevens is er opdracht gegeven de mensen in het gebied massaal te testen. Vanaf vrijdag tot en met 5 april geldt de sluiting ook voor Puxi, aan de andere kant van de rivier.

Gedurende lockdown ligt het openbaar vervoer stil, varen er geen veerboten en rijden er ook geen taxi’s. Bedrijven moeten hun personeel weer van huis uit laten werken of dat bijvoorbeeld onderbrengen in een afgesloten fabriekscomplex.

Verrassing

De radicale stap is ingegeven door het snel toenemende aantal infectiegevallen in Shanghai, waar de situatie het meest verontrustend wordt geacht, evenals in de provincie Jilin, in het noordoosten van China. Zaterdag meldde Beijing in totaal zo’n 5500 nieuwe besmettingen, de meeste overigens asymptomatisch. Niettemin is iedereen in quarantaine gegaan. Shanghai rapporteerde een toename van ruim 2600 besmettingen en 47 daadwerkelijk zieke mensen.

De overheid probeerde tot dusver verstrekkende uitgaansverboden te voorkomen met een ‘dynamische zero-Covid strategie’, ofwel tijdelijke afsluiting van afzonderlijke woonblokken en een omvangrijk testprogramma. Het besluit van zondag voor Shanghai kwam dan ook als een verrassing.