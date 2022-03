Demonstratie op de Dam in Amsterdam voor Oekraïne

Rond de 300 mensen hebben zondagmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de oorlog in Oekraïne. De organiserende stichting Oekraïners in Nederland vroeg met de demonstratie om bescherming van Oekraïne door de NAVO en om strengere sancties tegen Rusland. ‘Rusland moet economisch en diplomatiek volledig geïsoleerd worden’, stelt de stichting in een verklaring.

Vluchtelingen vertelden de demonstranten over hun ervaringen tijdens de oorlog in Oekraïne en over hun vlucht naar Nederland. Aan het eind van het eerste deel van de bijeenkomst spreekt de Oekraïense ambassadeur in Nederland. Daarna volgen de aanwezigen via een livestream een avond voor Oekraïne die is georganiseerd door een Pools tv-station.