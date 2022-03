Paus over oorlog in Oekraïne: barbaars en godonterend

De leider van de kerk van Rome benadrukte dat er geen sprake kan zijn van een winnaar. ‘Elke oorlog is een nederlaag voor ons allen. Oorlog mag nooit gezien worden als iets onvermijdelijks, we mogen er nooit gewend aan raken. De hele wereld moet lering trekken uit zulke conflicten en de gevolgen ervan. Als we dat thema laten liggen dan maken we ons allen schuldig.’

Al sinds het begin van de gewelddadigheden in Oekraïne roept Franciscus op tot herstel van de vrede. Het Vaticaan is bereid te bemiddelen. Om de deur daarvoor open te houden heeft hij Rusland tot dusver niet aangemerkt als agressor. Vrijdag bad hij voor beide partijen om bijzondere bijstand van de Maagd Maria, de moeder van God.