Doden in Maastricht zijn vader en zoon, vermoedelijk familiemoord

Vrijdagavond vond de politie in een woning aan de Lambrecht van Middelhovenweg in Maastricht de overleden zoon en de zwaargewonde vader, die later in het ziekenhuis overleed. Vader en zoon woonden samen in de woning.

De politie noemt deze toedracht op grond van het eerste onderzoek waarschijnlijk, maar zet het onderzoek nog wel voort.