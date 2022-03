Krant: Rusland neemt dure Zwitserse horloges in beslag

De Russische autoriteiten hebben voor miljoenen euro’s aan dure Zwitserse horloges van het merk Audemars Piguet in beslag genomen. Dat meldde de krant Neue Zürcher Zeitung. De inbeslagname kan een soort vergelding zijn voor het exportverbod op dure horloges naar Rusland door de Zwitserse overheid vanwege de invasie van Oekraïne.

De krant verwijst naar bronnen bij het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. De actie zou zijn uitgevoerd bij winkels van Audemars Piguet in Moskou door agenten van de veiligheidsdienst FSB. Rusland heeft volgens de ingewijden gezegd dat de inbeslagname van de horloges samenhangt met douane-overtredingen, maar Zwitserland denkt dat het een vergeldingsactie is voor het exportverbod dat is opgelegd voor Audemars Piguet en andere bekende Zwitserse merken als Rolex, Patek Philipe, Cartier en Breitling.

Volgens de Zwitserse branchevereniging van horlogeproducenten was Rusland vorig jaar de op zestien na grootste exportmarkt, met een waarde van 260 miljoen frank, omgerekend 250 miljoen euro. Naast een exportverbod voor uurwerken hebben de Zwitsers ook andere sancties opgelegd tegen Moskou zoals het bevriezen van Russische bezittingen en andere financiële beperkingen.