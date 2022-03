Bureau: Oekraïne begint met vervoer graan naar Europa via spoor

Oekraïne is begonnen met het transport van graan en andere landbouwproducten naar Europa via het spoor, nu de zeehavens van het land zijn gesloten vanwege de oorlog. Dat schrijft het Oekraïense landbouwonderzoeksbureau APK-Inform. Oekraïne is een zeer belangrijke exporteur van graan, mais, zonnebloemolie en andere landbouwgoederen.