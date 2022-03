Blinken: VS niet uit op ander regime in Moskou

De Verenigde Staten zijn er niet op uit om een ander regime aan de macht te krijgen in Moskou. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zondag gezegd tijdens een persconferentie met zijn Israëlische collega Jair Lapid. Het beleid is er meer op gericht ervoor te zorgen dat de Russische president Vladimir Poetin ‘niet de macht krijgt oorlog te voeren tegen Oekraïne of een ander land’.

Blinkens baas Joe Biden stelde de alleenheerschappij van Poetin in het Kremlin en zijn oorlogsdaden zaterdag openlijk ter discussie in een toespraak in Polen. ‘In hemelsnaam, deze man kan niet aan de macht blijven’. Het Witte Huis probeerde later duidelijk te maken dat Biden geen oproep deed Poetin ten val te brengen, maar alleen wilde zeggen dat de Russische leider geen macht zou moeten krijgen over zijn buurlanden.

Blinken herhaalde dat nog eens in Jeruzalem. ‘We hebben geen strategie voor een machtswisseling in Rusland of ergens anders’.